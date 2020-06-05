Fatih Terim'in yardımcı kararı sezon sonunda

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hasan Şaş'ın yerine kimin geçeceğine sezon sonu karar verecek.

Haber; Akşam
Fatih Terim'in yardımcı kararı sezon sonunda
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05 Haziran 2020 09:22
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Hasan Şaş'tan boşalan yardımcı antrenörlük koltuğuna henüz bir başka ismi düşünmediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli çalıştırıcısı, kararını lig bittikten sonra verecek.

Şu ana kadar adı geçen eski futbolculardan Johan Elmander ve Albert Riera ile konu hakkında herhangi bir görüşme yapılmadığı da gelen haberler arasında.

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