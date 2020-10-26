Fatih Terim'in vazgeçilmezi: Afrika aslanı Luyindama

Galatasaray, Erzurumspor'u 2-1'le geçerken en fazla ikili mücadele ve hava topu kazanan isim Luyindama oldu. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren DR Kongolu oyuncu sezona en iyi başlayan isim olarak dikkat çekerken Erzurumspor karşısında gösterdiği başarılı performansla da geçer not aldı.



SAKATLIK SONRASI 6. MAÇ



Milli takımdaki sakatlığı sonrası bu sezon tekrar formasına kavuşan Christian Luyindama, 6 karşılaşmaya da çıktı. Teknik direktör Fatih Terim onu hep ilk 11'de tercih etti.



