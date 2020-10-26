Fatih Terim'in vazgeçilmezi: Afrika aslanı Luyindama

Galatasaray'da Christian Luyindama, sakatlıktan dönmesinin ardından gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
Fatih Terim'in vazgeçilmezi: Afrika aslanı Luyindama
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26 Ekim 2020 12:57
Galatasaray, Erzurumspor'u 2-1'le geçerken en fazla ikili mücadele ve hava topu kazanan isim Luyindama oldu. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren DR Kongolu oyuncu sezona en iyi başlayan isim olarak dikkat çekerken Erzurumspor karşısında gösterdiği başarılı performansla da geçer not aldı.

SAKATLIK SONRASI 6. MAÇ

Milli takımdaki sakatlığı sonrası bu sezon tekrar formasına kavuşan Christian Luyindama, 6 karşılaşmaya da çıktı. Teknik direktör Fatih Terim onu hep ilk 11'de tercih etti.



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