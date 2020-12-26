Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim bugün üç puan için planını belirledi.Terim, zorlandıkları ve bu sezon kaybettikleri maçların ortak özelliğinin önde basan takımlara karşı yaşandığını tespit etti.Bu nedenle Cim-Bom buna çözüm bulup, kendi oyununu oynamaya çalışacak. Oyunu Trabzon yarı alanına yıkmaya çalışacak olan sarı-kırmızılılar böylece tehlikeyi kalesinden uzaklaştıracak.