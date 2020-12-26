Fatih Terim'in Trabzonspor planı

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Trabzonspor karşısındaki planı belirledi. Aslan, oyunu Trabzon yarı alanına yıkmaya çalışacak

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in Trabzonspor planı
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26 Aralık 2020 10:00
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim bugün üç puan için planını belirledi.

Terim, zorlandıkları ve bu sezon kaybettikleri maçların ortak özelliğinin önde basan takımlara karşı yaşandığını tespit etti.

Bu nedenle Cim-Bom buna çözüm bulup, kendi oyununu oynamaya çalışacak. Oyunu Trabzon yarı alanına yıkmaya çalışacak olan sarı-kırmızılılar böylece tehlikeyi kalesinden uzaklaştıracak.





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