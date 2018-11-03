Fatih Terim'in tepki gösterdiği Barış Şimşek yine VAR odasında

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Fatih Terim'in tepki gösterdiği Barış Şimşek, Kasımpaşa - Antalyaspor maçında da VAR hakemi olarak görev yaptı.
Fatih Terim'in derbinin ardından ''Çok enteresan, geçen hafta Malatya'da Barış Şimşek var VAR'da, bu hafta da Barış Şimşek. Demek ki VAR'ın profesörü Barış Şimşek'' ifadelerini kullandığı Barış Şimşek, Kasımpaşa - Antalyaspor maçında da VAR hakemi olarak görev aldı.
Barış Şimşek, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde AVAR hakemi olarak görev almıştı.
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Fatih Terim'in derbinin ardından ''Çok enteresan, geçen hafta Malatya'da Barış Şimşek var VAR'da, bu hafta da Barış Şimşek. Demek ki VAR'ın profesörü Barış Şimşek'' ifadelerini kullandığı Barış Şimşek, Kasımpaşa - Antalyaspor maçında da VAR hakemi olarak görev aldı.
Barış Şimşek, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde AVAR hakemi olarak görev almıştı.
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