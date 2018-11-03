Fatih Terim'in tepki gösterdiği Barış Şimşek yine VAR odasında

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Fatih Terim'in tepki gösterdiği Barış Şimşek,maçında da VAR hakemi olarak görev yaptı.Fatih Terim'in derbinin ardındanifadelerini kullandığı Barış Şimşek, Kasımpaşa - Antalyaspor maçında da VAR hakemi olarak görev aldı.Barış Şimşek, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde AVAR hakemi olarak görev almıştı.