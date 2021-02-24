Fatih Terim'in tatlı sıkıntısı! Feghouli'ye yer arıyor

En son Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Feghouli, son antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in tatlı sıkıntısı! Feghouli'ye yer arıyor
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24 Şubat 2021 08:09
Ligde 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da Sofiane Feghouli sevinci yaşanıyor.

Cezayirli oyuncusuna kavuşan Fatih Terim, Feghouli'nin yokluğunda sağ açıkta Emre Kılınç ve Arda Turan'ı dönüşümlü oynatmıştı. Alanya'da galibiyeti getiren Emre son haftalarda performansıyla sivrilirken, Arda da Terim'in vazgeçilmezi durumunda.

Ligde en son Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Feghouli, son antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Terim, cumartesi günü Erzurum maçında sakatlığını atlatan tecrübeli yıldızına yer arıyor.

Öte yandan Saracchi, fizyoterapistler eşliğinde idman yaparken, Emre Taşdemir ise takımdan ayrı hazırlıklarını sürdürdü. 

 


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