Fatih Terim'in sözlerinin şifreleri

Fatih Terim, transfere kaynak yaratmak amacıyla Babel, Diagne ve Belhanda'nın satılmalarını istedi ve yönetimin işini kolaylaştırmak için bu oyuncuları vitrine çıkardı. Buna rağmen hiçbiri satılamayınca Rangers maçı sonrasındaki sözler geldi.



G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kaybettikleri Rangers maçı sonrası deyim yerindeyse içini döktü. Önce bazı futbolcularını eleştiren Terim, "Türkiye Ligi'nde bu şekilde oynayabilirsiniz ama Avrupa'da böyle oynayamazsınız" dedi, ardından sözü transfere getirdi. Tecrübeli hoca daha önce savunduğu tezleri yineleyip, "Bunu söylediğim zaman bazıları alınıyor ama oyuncu satma konusunda başarılı değiliz" ifadelerini kullandı. Terim'in yönetime böylesine sitemli mesajlar göndermesinin gerekçesi ise çok açık; transferdeki beklentilerinin gerçekleşmemesi.



Bundan sonra transfer çok zor



UEFA'nın 'sattığın kadar alabilirsin' kısıtlamasına uymak zorunda olan Galatasaray'ın transfer yapabilmesi için öncelikle oyuncu satması gerekiyor. Terim de bu konuda yönetimin işini kolaylaştırmak için önemli adımlar attı. Satılmalarını istediği Belhanda, Diagne ve Babel'i vitrine çıkardı. Oynayıp kendilerini göstersinler ve bu sayede daha kolay transfer olabilsinler diye maçlarda görev verdi. Ancak üç oyuncu da satılamayınca, Terim'in istediği transferler yapılamadı. Zamanın daraldığını dikkate alırsak, bundan sonra oyuncu alınması zor gözüküyor.



Seri'yi kiralamak istediler ama...



Peki Fatih Terim hangi bölgelere transfer istedi?.. Tecrübeli çalıştırıcı öncelikle hızlı, rakip defansın arkasına koşular yapabilecek Onyekuru tarzı bir kanat oyuncusu talep etti. Bonservisi elinde olan ya da kiralanabilecek bir kanat oyuncusu bulamayan sarı kırmızılılar, Terim'in ikinci talebi olan orta sahaya da takviye yapamadı. Lemina ve Seri'nin gitmesi sonrası orta sahaya sadece Etebo'yu alabilen sarı kırmızılılar, Seri'yi yeniden kiralamak için büyük çaba gösterdi. Ancak Fulham Kulübü sözleşmeye satın alma opsiyonu konmasını şart koşunca transfer gerçekleşemedi.



