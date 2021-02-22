Fatih Terim'in son mucizesi: Luyindama

Fatih Terim takım içinden transfer yapmaya devam ediyor. Sezonun ilk yarısında inişli-çıkışlı bir performans gösteren Christian Luyindama formasını uzun süre Ryan Donk'a kaptırmıştı.



Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında 11'e geri dönen Luyindama'yı Terim'in nasıl tekrar kazandığının perde arkası aralandı. İşte detaylar...



ACELE EDİLMEDİ



Geçen sezon çapraz bağları kopan Kongolu stoper tam 10 ay sahalardan uzak kaldı. 1.91 boyundaki Luyindama'nın dönüşü için acele edilmedi. Teknik heyette ''Böyle iri yapılı bir oyuncunun kas kütlesi, sakatlıktan çıkmış diğer oyunculara göre yavaş oturuyor. Eski hızını yakalaması zaman alacak'' görüşü hakimdi.



TATLI,SERT UYARDI AMA VAZGEÇMEDİ



Donk'un arkasında yedek bekleyen Luyindama bu süreçte bir hazırlık maçı ve bir kampa geç katıldı. Disiplini elden bırakmayan Fatih Terim de oyuncusunu tatlı-sert uyardı ancak 2019'da "Bonservisini almalıyız, ileride çok yüksek rakamlara satacağız'' dediği Luyindama'dan vazgeçmedi.



HOCASINI MAHCUP ETMEDİ



İkinci yarı planlamasında Luyindama'yı as takımda düşünen Terim, doğru zamanı bekledi ve fiziksel mücadele gerektiren Kasımpaşa maçında formayı verdi. Hocasını mahcup etmeyen Luyindama kalıcı olarak ilk 11'e girdi ve Alanya'da Muslera ile birlikte sahanın en iyisiydi. Tekmeye kafa sokmaktan kaçınmayan 27 yaşındaki oyuncuyu İngiliz kulüpleri tekrar izlemeye başladı.



