Fatih Terim'in Sofiane Feghouli kararı

Sakatlık ve cezalar yüzünden her hafta farklı ilk 11'le sahaya çıkan Galatasaray, sonunda kadro istikrarını yakaladı.
Fatih Terim, Alanya'dan 1-0 galibiyetle dönen takımı değiştirmeme kararı aldı.
Sofiane Feghouli'yi Erzurumspor maçı kadrosuna alacak Terim, oyunun gidişatına göre Cezayirli yıldıza ikinci yarıda şans verecek.
Fatih Terim, Alanya'dan 1-0 galibiyetle dönen takımı değiştirmeme kararı aldı.
Sofiane Feghouli'yi Erzurumspor maçı kadrosuna alacak Terim, oyunun gidişatına göre Cezayirli yıldıza ikinci yarıda şans verecek.