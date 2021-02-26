Fatih Terim'in Sofiane Feghouli kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sofiane Feghouli ile ilgili kararını verdi.

Abone Ol
Fatih Terim'in Sofiane Feghouli kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2021 12:38
Sakatlık ve cezalar yüzünden her hafta farklı ilk 11'le sahaya çıkan Galatasaray, sonunda kadro istikrarını yakaladı.

Fatih Terim, Alanya'dan 1-0 galibiyetle dönen takımı değiştirmeme kararı aldı.

Sofiane Feghouli'yi Erzurumspor maçı kadrosuna alacak Terim, oyunun gidişatına göre Cezayirli yıldıza ikinci yarıda şans verecek.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için