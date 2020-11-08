Fatih Terim'in Sivas'ta gol silahı!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Radamel Falcao'nun yerine kimi kullanacağını belirledi.

, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in Sivas'ta gol silahı!
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08 Kasım 2020 10:48
Sivas deplasmanında galibiyetten başka bir sonuç düşünmeyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Falcao'nun yokluğunda ileri uçta Babel'e görev vermeyi düşünüyor.

Diagne'nin performansından memnun olmayan tecrübeli çalıştırıcı, son yapılan antrenmanda Hollandalı futbolcuyla konuşarak, 'Hazır ol' mesajı verdi.

Bu sezon sarı - kırmızılı formayla 10 resmi maça çıkan Babel, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.



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