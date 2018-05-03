Fatih Terim'in Selçuk ve Feghouli formülü!

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Teknik Direktörü, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının stratejisi üzerinde çalışıyor.Belhanda'nın kart cezalısı olması nedeniyle oynamayacak olması Terim'in kadroda değişiklik yapmasına neden olacak. Terim ilk olarak bu eksikliği Selçuk İnan ile gidermeye çalışacak. Bu seçenekte hemen arkada yine Fernando-Donk ikilisi oynayacak. Selçuk'un sağında Feghouli, solunda da Rodrigues forma giyecek.B planında ise taşlar biraz yerinden oynayacak. Terim bu sezon bazı maçlarda denediği formülü devreye sokacak. Bu formülde Feghouli, Belhanda'nın pozisyonuna çekilip, sağ taraf ise Sinan Gümüş'e emanet edilecek.Antrenmanlarda her iki seçenek üzerinde durulacağı bildirildi. Ancak Donk'un sakatlığının bu tercihte etkili olacağı belirtildi. Çünkü Donk iyileşmezse, Terim zorunlu olarak Selçuk'u geriye çekip, kaptanı Fernando'nun yanında oynatacak. Bu durumda B planı yürürlüğe girecek.Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ederken, Donk'un durumu netlik kazanmadı. Dünkü antrenmanda 5'e 2 dar alanda pas çalışması yapan Cim-Bom, idmanın ana bölümünde sınırlı alanda 10'a 10 dayanıklılık arttırıcı çalışma gerçekleştirildi.Akhisar maçının taktiğini deneyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, orta sahada çeşitli varyasyonlar üzerinde çalışıyor.