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Fatih Terim'in şampiyonluğa inancı tam: "Yaptık, yine yaparız"

Alanyaspor beraberliğinin ardından lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına moral aşılıyor.

Kaynak: Güneş
Fatih Terim'in şampiyonluğa inancı tam: 'Yaptık, yine yaparız'
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06 Şubat 2019 11:01
Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan G.Saray, lider Başakşehir'in Akhisarspor'u mağlup etmesiyle zirvenin 8 puan gerisine düştü…

Yaşanan kayıp ister istemez takımda moralleri de yerle bir etti. Ancak olaya teknik direktör Fatih Terim el koydu. Dünkü idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan İmparator, kupa maçına odaklanmaları gerektiğini ancak asıl hedeflerinin ise şampiyonluk olduğunu söyledi.

ÖNÜMÜZDE 14 MAÇ DAHA VAR

TÜRKİYE Kupası, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yollarına devam etmeleri gerektiğinin altını çizen İmparator, "Önceliğimiz yarın (bugün) oynayacağımız Türkiye Kupası maçı… Ancak asıl hedefimiz her zaman olduğu gibi lig şampiyonluğu… Yaşanan kayıp hepimizi üzdü. Fakat üzülerek hiçbir yere varamayız. Yapmamız gereken daha çok çalışıp bir daha böyle kayıplar yaşamamak. Bu kayıplar moralinizi de bozmasın. Önümüzde 14 maç var ve lig bizim için daha yeni başlıyor" dedi.

YAPTIK YİNE YAPARIZ

Başakşehir'le olan puan farkının kapanacağının da altını çizen tecrübeli teknik adam, "Bu puan farkı gözünüzü korkutmasın. Başakşehir'in zorlu maçları var ve mutlaka puan kaybedecektir. Bizim tek yapmamız gereken konsantre olmak ve önümüzdeki her maçı kazanmak. İpleri hala elimize geçirebiliriz. Geçmişte buna benzer durumlar yaşadık ve sezonu şampiyon tamamladık. Özetle yaptık yine yaparız" diye konuştu. Futbolcuların da hocalarına söz verdikleri belirtildi.

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