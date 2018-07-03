Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi planı!

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Bu sezon G.Saray için Şampiyonlar Ligi'ne dönüş vakti... Fatih Terim yönetiminde 2 sezonluk ara sonrasında yeniden Devler Ligi arenasında boy gösterecek olan G.Saray'ın mali tablo nedeniyle eli kolu da bağlı. Teknik direktör Fatih Terim, transferde istediği adımları atamazken kısıtlı bir bütçe ve dengeleri gözeterek adımlarını da atıyor.Sadece yapılan yeni takviyelerle değil eldeki isimlerin de performanslarını geliştirmek İmaparator'un artık ana planı.Geçen sezon şampiyonluk gelse de takımın eksikleri sık sık göze çarpıyordu. İşte bu nedenle Terim, geçen sezonun analizini kurmayları ile birlikte yaparken ilk önce koşu mesafelerinin artması gerektiğini takımına ezberletiyor.Ortalamalar alındığında 2017-18 sezonunda G.Saray takım halinde maç başına 112 km ortalama yakalarken Şampiyonlar Ligi'ndeki sert atmosferde bu rakamın yetmeyeceği bir gerçek. İşte bu nedenle Terim ve ekibi tüm hazırlıklarını koşu mesafesini artırmak üzerine yaptı. Yeni sezon hazırlıkları ile birlikte takımın kondisyonunu artırmak isteyen deneyimli teknik adamın hedefi 117-120 km koşu mesafesi yakalamak.Bu seviyeye çıkıldığında Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerle yarışma fırsatı da G.Saray'ın elinde olacak. Deneyimli teknik adama göre 112 km koşu mesafesi ile Avrupa'nın devleri karşısında şans yok. Bu nedenle özellikle ilk kamp döneminde G.Saray tam olarak bu konuya yönelirken yeni sezon ile birlikte daha çok koşan bir G.Saray yaratmak Terim'in gerçek hedefi.