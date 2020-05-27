Fatih Terim'in sakatlık endişesi

Sarı-Kırmızılılar'ın hocası Fatih Terim, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada antrenmanlara devam edilirken, futbolcularının sakatlanmasından korkuyor.

Fatih Terim'in sakatlık endişesi
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27 Mayıs 2020 11:04
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu süreçte tek korkusu sakatlıklar.

Oyuncuların koronavirüs arasında kendilerine çok iyi baktığını ve yapılan testlerden çıkan sonuçlardan son derece memnun olduğunu ifade eden Terim'in sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde olarak hazırlık sürecini sakatlıksız tamamlamak istediği öğrenildi. Terim'in bu açıdan futbolcularla da sık sık bireysel konuşmalar yaparak fiziksel açıdan sıkıntı yaşamalarına engel olmaya çalıştığı da gelen haberler arasında.

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