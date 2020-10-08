Fatih Terim'in bu sezon farklı bir rol verdiği Taylan Antalyalı seviye atlamıştı.



4 haftanın en dikkat çekici oyuncuları arasında yer alan genç futbolcu yakaladığı istatistiklerle de bunu kanıtladı.



Taylan'ın Galatasaraylı oyuncular arasında zirvede yer aldığı o rakamlar:



Topla buluşma 285

İsabetli pas 197

Kazandığı ikili müc. 24

Kaptığı top 7

Sahipsiz top kazanma 25



