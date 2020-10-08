Fatih Terim'in sahadaki lideri Taylan Antalyalı

Galatasaray'da sezonun dikkat çeken ismi Taylan Antalyalı, oyun içi birçok istatistikte zirvede yer aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Fatih Terim'in sahadaki lideri Taylan Antalyalı
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08 Ekim 2020 10:19
Fatih Terim'in bu sezon farklı bir rol verdiği Taylan Antalyalı seviye atlamıştı.

4 haftanın en dikkat çekici oyuncuları arasında yer alan genç futbolcu yakaladığı istatistiklerle de bunu kanıtladı.

Taylan'ın Galatasaraylı oyuncular arasında zirvede yer aldığı o rakamlar:

Topla buluşma 285
İsabetli pas 197
Kazandığı ikili müc. 24
Kaptığı top 7
Sahipsiz top kazanma 25



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