Fatih Terim'in bu sezon farklı bir rol verdiği Taylan Antalyalı seviye atlamıştı.
4 haftanın en dikkat çekici oyuncuları arasında yer alan genç futbolcu yakaladığı istatistiklerle de bunu kanıtladı.
Taylan'ın Galatasaraylı oyuncular arasında zirvede yer aldığı o rakamlar:
Topla buluşma 285
İsabetli pas 197
Kazandığı ikili müc. 24
Kaptığı top 7
Sahipsiz top kazanma 25
4 haftanın en dikkat çekici oyuncuları arasında yer alan genç futbolcu yakaladığı istatistiklerle de bunu kanıtladı.
Taylan'ın Galatasaraylı oyuncular arasında zirvede yer aldığı o rakamlar:
Topla buluşma 285
İsabetli pas 197
Kazandığı ikili müc. 24
Kaptığı top 7
Sahipsiz top kazanma 25