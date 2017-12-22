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Fatih Terim'in paylaşımını çerçeveletti!

Bir Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in 'Nerede kalmıştık...' paylaşımını çerçeveletip duvara astı.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim'in paylaşımını çerçeveletti!
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22 Aralık 2017 00:22
Fatih Terim'in paylaşımı ve Galatasaray'ın KAP'a yaptığı bildiriminin ardından sosyal medyada çılgınlık başladı.

Fatih Terim açıklamasının ardından Galatasaray taraftarı, sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşım yapmaya başladı.

Bir Galatasaray taraftarı ise, Fatih Terim'in 'Nerede kalmıştık...' paylaşımını çerçeveletip duvara astı ve fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.



 

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