Fatih Terim'in paylaşımını çerçeveletti!

Fatih Terim'in paylaşımı ve Galatasaray'ın KAP'a yaptığı bildiriminin ardından sosyal medyada çılgınlık başladı.
Fatih Terim açıklamasının ardından Galatasaray taraftarı, sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşım yapmaya başladı.
Bir Galatasaray taraftarı ise, Fatih Terim'in 'Nerede kalmıştık...' paylaşımını çerçeveletip duvara astı ve fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Fatih Terim açıklamasının ardından Galatasaray taraftarı, sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşım yapmaya başladı.
Bir Galatasaray taraftarı ise, Fatih Terim'in 'Nerede kalmıştık...' paylaşımını çerçeveletip duvara astı ve fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.
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SON DAKİKA! Fatih Terim'den paylaşım: "Nerede kalmıştık?" pic.twitter.com/H7dJBAt60X
— Sporx (@sporx) 21 Aralık 2017