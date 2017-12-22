  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Fatih Terim'in paylaşımı rekor kırdı!

Fatih Terim'in attığı 'Nerede kalmıştık' tweeti, Twitter Türkiye tarihinin en çok etkileşim alan tweeti oldu.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim'in paylaşımı rekor kırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2017 01:10
Fatih Terim'in Galatasaray ile anlaştığını açıkladığı paylaşımı, rekor kırmayı başardı.

Her geçen saniye etkileşimi artan Fatih Terim'in 'Nerede kalmıştık' paylaşımı, Türkiye'de en çok etkileşim alan paylaşım oldu.

Fatih Terim'in paylaşımının ardından Galatasaray da Terim ile görüşmelere başlandığına dair bildirimi KAP'a yaptı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için