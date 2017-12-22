Fatih Terim'in paylaşımı rekor kırdı!

ile anlaştığını açıkladığı paylaşımı, rekor kırmayı başardı.Her geçen saniye etkileşimi artan Fatih Terim'in 'Nerede kalmıştık' paylaşımı, Türkiye'de en çok etkileşim alan paylaşım oldu.Fatih Terim'in paylaşımının ardından Galatasaray da Terim ile görüşmelere başlandığına dair bildirimi KAP'a yaptı.