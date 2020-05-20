DİKKAT ÇEKEN İKİLİ!

Koronavirüsle ekonomileri daha da bozulan bütün kulüpler gözünü altyapılara çevirdi. Türkiye'nin haberine göre; Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim de altyapıdaki yıldız adaylarını sezonun geri kalanında A Takım'la idmanlara çıkarıp şimdiden onları hazırlamanın planını yapıyor.Terim, daha önce Ozan Kabak için de aynı sistemi uygulamıştı. Genç oyuncuyu takıma monte eden Fatih Hoca, çok kısa bir sürede Ozan'dan maksimum verimi aldığı gibi, 11 milyon euro bonservis bedeliyle genç oyuncunun Stuttgart'a transferinin gerçekleşmesinde başrolü oynamıştı. Şimdi Fatih Terim'e göre sırada yeni Ozanlar var…Fatih Hoca geçtiğimiz hafta yapılan toplu idmanlarda, altyapı oyuncuları Emin Bayram ve Yunus Akgün'ü A Takım'la antrenmanlara çıkarmıştı. Tekrar başlayacak çalışmalarda da bu ikili idmanlarda yer almaya devam edecek.17 yaşındaki Emin hem fiziği hem de başarılı müdahaleleriyle dikkati çekiyor. 19 yaşındaki Yunus Akgün ise daha önceden Terim'in gözüne girmiş ve A Takım'la maç kadrosuna da alınmıştı. Tecrübeli teknik adam genç oyunculara önlerindeki Ozan Kabak örneğini de gösterip performanslarını en üst seviyeye çekerek takıma hazırlayacak.