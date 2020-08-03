Fatih Terim'in orta saha gözdesi: Bellagarde!

Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalarak ligi 6'ncı sırada bitiren Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.



Sarı-kırmızılılar gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.



L'Equipe'in haberine göre Cimbom, Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki orta saha Jean-Ricner Bellegarde'yi istiyor.



Galatasaray, Strasbourg ile yollarını ayırmayı planlayan Jean-Ricner Bellegarde'i kadrosuna katmak istiyor.



TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR



Haberde Fiorentina'nın da ilgilendiği Fransız futbolcunun kariyer hedefleri doğrultusunda takımdan ayrılmayı planladığı ifade edildi.



22 yaşındaki orta saha, bu sezon Strasbourg formasıyla toplam 30 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 de asist yaptı.



