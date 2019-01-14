Japonya Milli Takımı ile Asya Uluslar Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo, 9-23 Ocak tarihlerinde Galatasaray formasından uzak kalacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in, tecrübeli futbolcunun yokluğunda Boluspor'la Salı günü oynanacak Türkiye Kupası mücadelesinde sol bekte formayı Martin Linnes'e vermesi bekleniyor.
27 yaşındaki Norveçli futbolcu, Antalya kampında sergilediği performansla dikkat çeken isimler arasında yer almıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Teknik direktör Fatih Terim'in, tecrübeli futbolcunun yokluğunda Boluspor'la Salı günü oynanacak Türkiye Kupası mücadelesinde sol bekte formayı Martin Linnes'e vermesi bekleniyor.
27 yaşındaki Norveçli futbolcu, Antalya kampında sergilediği performansla dikkat çeken isimler arasında yer almıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın