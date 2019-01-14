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Fatih Terim'in Linnes kararı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 9-23 Ocak tarihlerinde Asya Kupası'nda mücadele edecek olan Nagatomo'nun yerine sol bekte formayı Martin Linnes'e forma verecek.

Fatih Terim'in Linnes kararı
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14 Ocak 2019 09:16
Japonya Milli Takımı ile Asya Uluslar Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo, 9-23 Ocak tarihlerinde Galatasaray formasından uzak kalacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in, tecrübeli futbolcunun yokluğunda Boluspor'la Salı günü oynanacak Türkiye Kupası mücadelesinde sol bekte formayı Martin Linnes'e vermesi bekleniyor.

27 yaşındaki Norveçli futbolcu, Antalya kampında sergilediği performansla dikkat çeken isimler arasında yer almıştı.

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