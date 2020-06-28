Önemli eksiklerin olduğu haftada Fatih Terim, sisteminde bir değişiklik yapmama kararı alırken, birçok oyuncusunu mecburiyetten mevkilerinin dışında oynatacak.



Son haftalarda olduğu gibi Lemina yine stoperde görev alırken Onyekuru ise en uçta gol kovalayacak. Ofansif oyuncular Emre Akbaba ve Belhanda ise Seri ile birlikte orta sahayı tutacak. Mariano'nun yokluğunda uzun süredir forma giymeyen Linnes görev alacak.



"EKSİĞİMİZ ÇOK AMA MAZERET DEĞİL"



Falcao ve Andone'nin yokluğunda en uçta görev yapacak Onyekuru'nun hızından yaralanmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı oyuncuları ile yaptığı maç toplantısında "Artık telafisi olmayan haftalardayız. Yolumuza devam etmek için her maçımızı kazanmamız gerekiyor. Eksiğimiz çok ama bu mazeret değil" dedi.







