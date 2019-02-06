Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Yunan golcüye kondisyon kazanması için Hatay maçında da 11'de yer vereceği öğrenildi.Fatih Terim yeni transfer Kostas Mitroglou'na Alanyaspor maçının ardından bugünkü Hatayspor karşısında da şans verecek.Yunan golcünün takıma adapte olmasını ve maç kondisyonunun artmasını isteyen Fatih Terim'in herhangi bir aksilik olmadığı takdirde Mitroglou'nu 90 dakika sahada tutacağı kaydedildi. Tecrübeli hocanın Yunan futbolcunun takım arkadaşlarına yum sağlaması için böyle bir karar aldığı belirlendi.Yunan futbolcu Hatayspor maçıyla birlikte Türk Telekom Stadı'na ilk kez adım atmış olacak. Böylece golcü futbolcu yeni yuvasına merhaba demiş olacak. Mitroglou'nun Trabzon maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.