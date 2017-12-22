Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den esprili paylaşım

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Galatasaray'da Fatih Terim sosyal medya hesabından "Nerede Kalmıştık.." açıklaması yaptı. Acaba sosyal medya hesabı hacklendi mi sorularını akıllara getirdi. Kızı Merve Terim Çetin konuya attığı tweet ile açıklık getirdi.Merve Terim yaptığı paylaşımda "Twitter hacklenmedi. Kesin bilgi yayalım" diyerek Fatih Terim'i etiketledi. Bu gönderi kısa sürede büyük beğeni topladı.