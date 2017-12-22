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Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den esprili paylaşım

Galatasaray'da Fatih Terim sosyal medya hesabından "Nerede Kalmıştık.." açıklaması yaptı. Kızı Merve Terim Çetin'den "hesap hacklendi" iddialarına esprili bir yanıt geldi.

Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den esprili paylaşım
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22 Aralık 2017 08:29
Galatasaray'da Fatih Terim sosyal medya hesabından "Nerede Kalmıştık.." açıklaması yaptı. Acaba sosyal medya hesabı hacklendi mi sorularını akıllara getirdi. Kızı Merve Terim Çetin konuya attığı tweet ile açıklık getirdi.

Merve Terim yaptığı paylaşımda "Twitter hacklenmedi. Kesin bilgi yayalım" diyerek Fatih Terim'i etiketledi. Bu gönderi kısa sürede büyük beğeni topladı.





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