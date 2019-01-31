Fatih Terim'in kararı değişti, Emre Mor ve Galatasaray...

Forvet hattını Mbaye Diagne ve Mitroglou'nu transfer ederek güçlendiren Galatasaray transferin sonu gününde Celta Vigo'lu Emre Mor için yoğun bir mesai harcayacak.Sarı- Kırmızılılar, İspanyol ekibinde 3 kez kadro dışı kalan 21 yaşındaki kanat oyuncusu için 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptı.Sarı-Kırmızılılar, Emre Mor'un Galatasaray'a gelmeyi istemesini fırsata çevirerek Milli futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. Emre'nin kendisini Milli Takıma alan Fatih Terim'le çalışmak istediği ve bu yüzden transfer için Celta Vigo yönetiminden kolaylık istediği öğrenildi.21 yaşındaki milli futbolcunun, Fatih Terim'e haber göndererek, Galatasaray'da oynamak istediğini ilettiği, Terim'in de transfere onay verdiği öğrenildi. Daha önce bu transfere sıcak bakmayan Terim'in de kararını değiştirdiği ifade ediliyor. Transferin uygun şartlarda devam etmesi durumunda bugün KAP bekleniyorGALATASARAY'DA BUGÜN BEKLENEN KAP;"EMRE MOR TRANSFERİ"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile beraber çalışmak isteyen Emre Mor'un menajeri aracılığı ile Terim'e; "Hocam beni A Milli Takım'a siz kazandırdınız ve şimdi yine sizinle çalışmak istiyorum. Bana güvenebilir ve yeniden inanabilirsiniz. Galatasaray benim çocukluk hayalim" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.Güzela Bekirov (Anne): "Emre, G.SaraylıÖzay Mor (Amca): "Emre, G.Saray taraftarı"Öte yandan Celta Vigo Teknik Direktörü Carlos Mourino: ''Emre Mor harika bir çocuk. Soyunma odasında hiçbir problemi yok. Ama futboldaki geleceğine odaklanmakta sıkıntısı var.'' sözlerini kullandı.