Fatih Terim'in Kadıköy için son kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kadıköy'de oynayacakları Fenerbahçe derbisi için kararını verdi.

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Fatih Terim'in Kadıköy için son kararı
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05 Şubat 2021 09:28
Kasım ayından beri İstanbul'da oynanan maçlardan önce gece kampa girmeyen Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisine özel değişiklik yapılmadı.

Cuma akşamı Florya'da son taktik çalışmasını gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılı takım, evine dönecek.

Derbi günü tesiste kahvaltıda toplanacak teknik heyet ve futbolcular tek kişilik odalarında dinlenmeye çekilip Kadıköy'e hareket saatini bekleyecek.



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