Kasım ayından beri İstanbul'da oynanan maçlardan önce gece kampa girmeyen Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisine özel değişiklik yapılmadı.
Cuma akşamı Florya'da son taktik çalışmasını gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılı takım, evine dönecek.
Derbi günü tesiste kahvaltıda toplanacak teknik heyet ve futbolcular tek kişilik odalarında dinlenmeye çekilip Kadıköy'e hareket saatini bekleyecek.
Cuma akşamı Florya'da son taktik çalışmasını gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılı takım, evine dönecek.
Derbi günü tesiste kahvaltıda toplanacak teknik heyet ve futbolcular tek kişilik odalarında dinlenmeye çekilip Kadıköy'e hareket saatini bekleyecek.