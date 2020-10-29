Fulham'da kadro dışı kalan Jean Michael Seri için Galatasaray'ın Fulham'la görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlerinden ardından, Fatih Terim'in planı da belli oldu.



Fatih Terim'in istediği transferler gerçekleşirse, Galatasaray'ın ikinci devredeki oyun planı da değişecek.



Takımın yeni oyun kurucusu Taylan değil, Seri olacak. Terim'in yeni prensi Taylan yeni düzende 8 numaraya geçerek biraz daha serbest rol üstlenecek.



Henry Onyekuru'nun da sol kanada geçmesi halinde savunma arkası koşular ve hızlı kontralar üzerine çalışmalar yapılacak.



Tecrübeli teknik adam, bu operasyon gerçekleşene kadar takımını zirve yarışında tutabilmenin hesapları üzerinde çalışıyor.



