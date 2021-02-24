FEGHOULİ YEDEK KUVVET





GALATASARAY'IN MUHTEMEL BB ERZURUMSPOR 11'İ







Süper Lig'de son 7 maçını kazanıp zirvede yalnız kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in keyfi yerinde...Takımının her hafta daha iyiye gittiğini ve kafasındaki oyun planını sahaya yansıttığını gören deneyimli teknik adam, BB Erzurum maçında da seriyi sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Habertürk'ün haberine göre; zorlu fikstürden Aslan'ı kayıpsız kurtaran İmparator, son oynanan Alanya maçının 11'inde değişiklik yapmayı düşünmüyor.Cimbom'un ligdeki 7 maçlık serisinin 2. maçındaki Yeni Malatya deplasmanında sakatlanan Sofiane Feghouli, 1 aylık aranın ardından takıma döndü. Son dönemde kondisyonerler eşliğinde çalışmalarını sürdüren Cezayirli futbolcu, dün takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanın tamamında yer aldı. Ancak kazanan 11'ini bozmak istemeyen Fatih Terim'in, evlerinde ağırlayacakları BB Erzurum karşılaşmasında Feghouli'yi yedek soyundurması bekleniyor.Galatasaray, Alanyaspor maçında sahaya; Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Ömer Bayram, Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Arda Turan, Onyekuru ve Mostafa Mohamed 11'i ile çıkmıştı.