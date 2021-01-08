Fatih Terim'in hayali: Seri, İrfan ve Taylan

Fatih Terim'in, Seri'nin ardından İrfan Can'ın takıma önemli katkı sağlayacağını dile getirmesi sonrasında transfer sesleri yükseliyor.

Haber; Akşam
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Fatih Terim'in hayali: Seri, İrfan ve Taylan
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08 Ocak 2021 10:54
Sezonun ikinci yarısı için yazdığı 11'de İrfan Can'a kritik bir rol ayıran Galatasaray'da Fatih terim'in kafasındaki yeni orta saha kurgusu belli.

Terim, merkezde Seri, Taylan ve İrfan Can üçlüsünü kullanmayı hedefliyor. Eğer tecrübeli hocanın listesindeki transferler gerçekleşirse, defansif oyun kurucu olarak artık Seri görev yapacak, Taylan iki ceza sahası arasında çift yönlü oynayacak, İrfan Can ise hücum hattına daha yakın, 10 numaraya benzer bir rolde forma giyecek.

Terim, bu üçlünün bitirici bir santrfor ve iki hızlı kenar oyuncusuyla desteklenmesi halinde, Galatasaray'ın tekrar şampiyonluğun en ciddi adayı olacağını düşünüyor.



 



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