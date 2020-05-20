Fatih Terim'in gözü gençlerde

Türk futboluna birçok isim kazandıran ve gençlere şans vermekten asla çekinmeyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüslü kriz günlerini de fırsata çevirmeyi amaçlıyor. Adeta sezon başı hazırlık kampı gibi bir süreç geçirecek olan Cim Bom'da tecrübeli hoca, genç oyuncularını yakın takibe alacak.Özellikle A takım tecrübesi olan Yunus Akgün ve Atalay Babacan'dan çok umutlu olan başarılı çalıştırıcı, kalan 8 haftada genç yıldız adaylarından daha fazla faydalanmayı planlıyor. Alt liglerde kiralık olarak görev yapan gençler de Terim'in radarında.