Galatasaray'da bu sezonun dikkat çeken ismi olan Taylan Antalyalı, Rangers karşısında da bu sezon daha önce oynanan resmi maçlarda olduğu gibi yine ilk 11'deydi.



Savunmanın önünde forma giyen ve mücadeleci futboluyla ön plana çıkan Taylan, böylece bu sezon Galatasaray'ın 6. resmi maçında da 90 dakika sahada kalmayı başardı.



Fatih Terim, Taylan Antalyalı için, "Taylan bizim yeni kazancımız. Herkese izin var ona yok. Bizde ya da başka takımlarda oynamadığı zamanlara saysın bunu. Onun dinlenme gibi bir lüksü olmamalı. Maşallah iyi gidiyor, daha da iyi olacağına inanıyorum. Oynadıkça güveni artacak, her geçen gün öğrenecek." demişti.



