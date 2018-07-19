Fatih Terim'in gözdesi ilk 11'e göz kırpıyor!

Galatasaray'da sözleşme yenileyen Donk, Terim'in gözdesi oldu.
İdmanlardaki çalışkanlığıyla sezon başlamadan dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.
Geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in takımın başına gelmesiyle adeta yeniden doğan Hollandalı orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılıların vazgeçilmezi olmuştu.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da takımın en önemli parçalarından biri olmaya hazırlanan Donk, gelecek sezon takımdaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
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İdmanlardaki çalışkanlığıyla sezon başlamadan dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.
Geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in takımın başına gelmesiyle adeta yeniden doğan Hollandalı orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılıların vazgeçilmezi olmuştu.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da takımın en önemli parçalarından biri olmaya hazırlanan Donk, gelecek sezon takımdaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın