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Fatih Terim'in gözdesi ilk 11'e göz kırpıyor!

Geçtiğimiz haftalarda sözleşmesi yenilenen Ryan Donk'un kamptaki performansı ve çalışkanlığı göz dolduruyor.

Kaynak: Takvim
Fatih Terim'in gözdesi ilk 11'e göz kırpıyor!
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19 Temmuz 2018 12:06
Galatasaray'da sözleşme yenileyen Donk, Terim'in gözdesi oldu.

İdmanlardaki çalışkanlığıyla sezon başlamadan dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in takımın başına gelmesiyle adeta yeniden doğan Hollandalı orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılıların vazgeçilmezi olmuştu.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da takımın en önemli parçalarından biri olmaya hazırlanan Donk, gelecek sezon takımdaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. 

 

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