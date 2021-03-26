Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 31 haftanın ardından 61 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray'da transfer adına hareketli anlar yaşanıyor.



Sarı kırmızılı akımda son haftalarda saha içinde geçiş oyunlarında sıkıntılar yaşanırken orta saha bölgesi için isimler gündeme gelmeye başladı. Taylan'ın olmadığı karşılaşmalarda oyun kurmakta zorlanan Sarı-Kırmızılılar önümüzdeki sezon bu sorunu yaşamamak için rotayı Alman devinin orta sahasına dikti.



Karar gazetesinde yer alan habere göre; Fatih Terim'in istediği isim Borussia Dortmund forması giyen Mahmoud Dahoud olurken oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2022'de bitiyor.



25 yaşındaki oyuncu bu sezon Dortmund formasıyla 20 maça çıkarken 2 gol kaydetti.



