Spor Toto Süper Lig'de taraftarı önünde Göztepe'yi konuk edecek Galatasaray'da, Fatih Terim de 4. döneminin ilk maçında önemli bir başarıya imza atmayı hedefliyor.
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Sivas'ta, Fenerbahçe'nin de Konya'da puan kaybetmesinin ardından gözler Medipol Başakşehir'e çevrildi. Galatasaray, Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa karşısında puan kaybetmesi halinde, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider bitirme şansına sahip olacak.
Kasımpaşa ile karşılaşacak Medipol Başakşehir sahadan puan kaybıyla ayrılırsa, Galatasaray Göztepe karşısında 3 puan alması halinde ligin zirvesine oturacak. Fatih Terim Göztepe karşısında ilk maçını kazanması halinde, takımını bir hafta içerisinde liderliğe taşımış olacak.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasını 32 puanla 3. sırada kapatmıştı.
FATİH TERİM, 3. DÖNEMİN TEKRARINI İSTEMİYOR
Fatih Terim, Galatasaray'ın başındaki ilk üç döneminde sahaya çıktığı ilk lig maçlarında 2 galibiyet elde etti ve 1 kez mağlup oldu. Terim, Galatasaray'daki 3. döneminin ilk maçında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz günkü imza töreninde Göztepe ile oynayacakları maçın da kolay geçmeyeceğini ancak hedeflerinin kayıpsız haftaya kapatmak olduğunu söylemişti.
İşte Fatih Terim'in önceki 3 dönemde Galatasaray ile ligdeki ilk maçları...
96/97, Vanspor 1 - 2 Galatasaray
02/03, Galatasaray 4 - 1 Samsunspor
11/12, Başakşehir 2 - 0 Galatasaray
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Süper Lig'de Beşiktaş'ın Sivas'ta, Fenerbahçe'nin de Konya'da puan kaybetmesinin ardından gözler Medipol Başakşehir'e çevrildi. Galatasaray, Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa karşısında puan kaybetmesi halinde, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider bitirme şansına sahip olacak.
Kasımpaşa ile karşılaşacak Medipol Başakşehir sahadan puan kaybıyla ayrılırsa, Galatasaray Göztepe karşısında 3 puan alması halinde ligin zirvesine oturacak. Fatih Terim Göztepe karşısında ilk maçını kazanması halinde, takımını bir hafta içerisinde liderliğe taşımış olacak.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasını 32 puanla 3. sırada kapatmıştı.
FATİH TERİM, 3. DÖNEMİN TEKRARINI İSTEMİYOR
Fatih Terim, Galatasaray'ın başındaki ilk üç döneminde sahaya çıktığı ilk lig maçlarında 2 galibiyet elde etti ve 1 kez mağlup oldu. Terim, Galatasaray'daki 3. döneminin ilk maçında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz günkü imza töreninde Göztepe ile oynayacakları maçın da kolay geçmeyeceğini ancak hedeflerinin kayıpsız haftaya kapatmak olduğunu söylemişti.
İşte Fatih Terim'in önceki 3 dönemde Galatasaray ile ligdeki ilk maçları...
96/97, Vanspor 1 - 2 Galatasaray
02/03, Galatasaray 4 - 1 Samsunspor
11/12, Başakşehir 2 - 0 Galatasaray
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın