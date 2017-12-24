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'de taraftarı önünde'yi konuk edecek'da,de 4. döneminin ilk maçında önemli bir başarıya imza atmayı hedefliyor.Süper Lig'de Beşiktaş'ın Sivas'ta, Fenerbahçe'nin de Konya'da puan kaybetmesinin ardından gözler Medipol Başakşehir'e çevrildi. Galatasaray, Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa karşısında puan kaybetmesi halinde, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider bitirme şansına sahip olacak.Kasımpaşa ile karşılaşacak Medipol Başakşehir sahadan puan kaybıyla ayrılırsa, Galatasaray Göztepe karşısında 3 puan alması halinde ligin zirvesine oturacak. Fatih Terim Göztepe karşısında ilk maçını kazanması halinde, takımını bir hafta içerisinde liderliğe taşımış olacak.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasını 32 puanla 3. sırada kapatmıştı.Fatih Terim, Galatasaray'ın başındaki ilk üç döneminde sahaya çıktığı ilk lig maçlarında 2 galibiyet elde etti ve 1 kez mağlup oldu. Terim, Galatasaray'daki 3. döneminin ilk maçında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz günkü imza töreninde Göztepe ile oynayacakları maçın da kolay geçmeyeceğini ancak hedeflerinin kayıpsız haftaya kapatmak olduğunu söylemişti.96/97, Vanspor 1 - 2 Galatasaray02/03, Galatasaray 4 - 1 Samsunspor11/12, Başakşehir 2 - 0 Galatasaray