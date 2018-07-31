Fatih Terim'in Galatasaray'daki büyük rüyası

'in yurt dışı kampına götürdüğü 10 genç futbolcu, beklenenden daha iyi performans gösterirken, tecrübeli teknik adam 3 oyuncuyu A takım kadrosuna almayı kararlaştırdı.Kalecivehem Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya hem de Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilecek kadrolarda yer alacak.Kamp süresince altyapı oyuncularıyla özel olarak ilgilenen Fatih Terim, gençlerle ilgili çok önemli bir hayali olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:Alt yapı oyuncularıyla özel olarak ilgilenen Fatih Terim, önceki gün Atina Havalimanı'nda gençlere ders niteliğinde bir öğüt verdi. Genç futbolcuların pasaport kuyruğunda hızlıca hareket edip öne geçmeye çalıştığını gören Terim, "Bırakın, önce ağabeyleriniz geçsin. Siz geçecekseniz onları sahada geçin. O formayı giyme hakkını alın, ondan sonra bu sırada da öne geçin" diye konuştu.Alt yapıya verdiği önemle bilinen Terim'in bu sözleri, genç oyuncular için adeta bir öğüt oldu.Fatih Terim'in Galatasaray altyapısından çıkardığı isimler arasında Emre Belözoğlu, Okan Buruk, Emre Çolak, Arda Turan, Semih Kaya, Sabri Sarıoğlu, Fatih Akyel ve Aydın Yılmaz da yer alıyor.