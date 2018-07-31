Fatih Terim'in Galatasaray'daki büyük rüyası

Fatih Terim'in yurt dışı kampına götürdüğü 10 genç futbolcu, beklenenden daha iyi performans gösterirken, tecrübeli teknik adam 3 oyuncuyu A takım kadrosuna almayı kararlaştırdı.
Kaleci İsmail Çipe, Yunus Akgün ve Ozan Kabak hem Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya hem de Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilecek kadrolarda yer alacak.
Kamp süresince altyapı oyuncularıyla özel olarak ilgilenen Fatih Terim, gençlerle ilgili çok önemli bir hayali olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
''Biz her yıl altyapıdan bir futbolcu çıkarıp A takıma kazandırırsak Galatasaray için muhteşem olur. Bunun çalışıyorum. Hedefim bu. Galatasaray için en güzeli futbolcu yetiştirmek. Zaten kulübümüzün geleneklerinde de bu var. Galatasaray her zaman altyapısından önemli oyuncular yetiştirip Türk futboluna armağan etmiştir.''
''Bu, aynı zamanda UEFA'nın getirdiği kısıtlamalar karşısında kulübü rahatlatır. Bu çocukların gözünde o ışık var. Hepsinin kamp süresince ellerinden gelen çabayı gösterdiğini görüyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Onlar için burada olmak, şans bulmak, antrenmanlara çıkmak çok önemli. Oynadıkça daha da iyi olacaklar, göreceksiniz.''
''AĞABEYLERİNİZİ SAHADA GEÇİN...''
Alt yapı oyuncularıyla özel olarak ilgilenen Fatih Terim, önceki gün Atina Havalimanı'nda gençlere ders niteliğinde bir öğüt verdi. Genç futbolcuların pasaport kuyruğunda hızlıca hareket edip öne geçmeye çalıştığını gören Terim, "Bırakın, önce ağabeyleriniz geçsin. Siz geçecekseniz onları sahada geçin. O formayı giyme hakkını alın, ondan sonra bu sırada da öne geçin" diye konuştu.
Alt yapıya verdiği önemle bilinen Terim'in bu sözleri, genç oyuncular için adeta bir öğüt oldu.
TERİM'İN G.SARAY ALTYAPISINDAN ÇIKARDIĞI YILDIZLAR
Fatih Terim'in Galatasaray altyapısından çıkardığı isimler arasında Emre Belözoğlu, Okan Buruk, Emre Çolak, Arda Turan, Semih Kaya, Sabri Sarıoğlu, Fatih Akyel ve Aydın Yılmaz da yer alıyor.
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Kaleci İsmail Çipe, Yunus Akgün ve Ozan Kabak hem Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya hem de Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilecek kadrolarda yer alacak.
Kamp süresince altyapı oyuncularıyla özel olarak ilgilenen Fatih Terim, gençlerle ilgili çok önemli bir hayali olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
''Biz her yıl altyapıdan bir futbolcu çıkarıp A takıma kazandırırsak Galatasaray için muhteşem olur. Bunun çalışıyorum. Hedefim bu. Galatasaray için en güzeli futbolcu yetiştirmek. Zaten kulübümüzün geleneklerinde de bu var. Galatasaray her zaman altyapısından önemli oyuncular yetiştirip Türk futboluna armağan etmiştir.''
''Bu, aynı zamanda UEFA'nın getirdiği kısıtlamalar karşısında kulübü rahatlatır. Bu çocukların gözünde o ışık var. Hepsinin kamp süresince ellerinden gelen çabayı gösterdiğini görüyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Onlar için burada olmak, şans bulmak, antrenmanlara çıkmak çok önemli. Oynadıkça daha da iyi olacaklar, göreceksiniz.''
''AĞABEYLERİNİZİ SAHADA GEÇİN...''
Alt yapı oyuncularıyla özel olarak ilgilenen Fatih Terim, önceki gün Atina Havalimanı'nda gençlere ders niteliğinde bir öğüt verdi. Genç futbolcuların pasaport kuyruğunda hızlıca hareket edip öne geçmeye çalıştığını gören Terim, "Bırakın, önce ağabeyleriniz geçsin. Siz geçecekseniz onları sahada geçin. O formayı giyme hakkını alın, ondan sonra bu sırada da öne geçin" diye konuştu.
Alt yapıya verdiği önemle bilinen Terim'in bu sözleri, genç oyuncular için adeta bir öğüt oldu.
TERİM'İN G.SARAY ALTYAPISINDAN ÇIKARDIĞI YILDIZLAR
Fatih Terim'in Galatasaray altyapısından çıkardığı isimler arasında Emre Belözoğlu, Okan Buruk, Emre Çolak, Arda Turan, Semih Kaya, Sabri Sarıoğlu, Fatih Akyel ve Aydın Yılmaz da yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın