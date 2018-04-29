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Fatih Terim'in futbolcularını ateşleyen o konuşması

Fatih Terim, "Rakibi ceza sahasından uzak tutun, kanatlardan orta yapmalarına izin vermeyin, hızlı hücumlarla dengelerini bozun" direktifi verdi.

Kaynak: Türkiye
Fatih Terim'in futbolcularını ateşleyen o konuşması
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29 Nisan 2018 11:17
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, şampiyonluk yolunda sezonun belki de en önemli maçına çıkacak.

Alanya deplasmanında alınan 3 puan sonrası tamamen derbiye kilitlenen sarı-kırmızılılar 1 haftalık periyotta yoğun bir çalışma dönemi geçirdi. Sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik patronu Fatih Terim, Beşiktaş'ın hücum, orta saha ve savunma aksiyonlarını didik ederken, her türlü tedbiri alıp kaleci Muslera dahil bütün futbolculara tek tek özel görev yüklemeleri de yaptı.

Cuma antrenmanından sonra dün akşamüstü gerçekleşen çalışmaya kadar futbolculara uzun bir boş zaman bırakan Fatih Terim, derbi öncesi stresi de en alt seviyeye düşürdü.

TOP RAKİP SAHADA OLSUN

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinin çalışmaları üzerinden son bir defa daha geçerken futbolcularına "Rakibe önde baskı yapmayı ve alan kapatmayı unutmayacağız. Top onlardayken oyunu açmalarına, özellikle topu kanatlara taşımalarına izin vermeyeceksiniz. Her zaman olduğu gibi top mümkün olduğunda rakip yarı sahada kalacak ve havadan onlara müsaade etmeyeceğiz. Herkes hücum ve savunmada kişisel görevlerini biliyor. Hızlı hücumlarla rakibi dengesiz yakalamalıyız. Sizlere güvenim tam. Tarihe geçmemeniz için bir sebep yok" diye seslendi.



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