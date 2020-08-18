Fatih Terim'in fırtına öncesi sessizliği

Fatih Terim, yönetimle yeni bir gerilimin eşiğine geldi. Tecrübeli çalıştırıcı; Mert Hakan Yandaş, Bernard Mensah, Caner Erkin ve Kaan Ayhan'ın alınamaması sonrası sessizliğini koruyor. Terim'in yakın zamanda konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

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Fatih Terim'in fırtına öncesi sessizliği
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18 Ağustos 2020 09:20
Galatasaray'da yönetim ile Fatih Terim arasında transfer sıkıntısı yaşanıyor. Tecrübeli hocanın, yeni sezonda istediği 4 oyuncu da elden kaçtı. Bu gelişme sonrasında ipler iyice gerildi. Mert Hakan, Mensah, Caner ve Kaan Ayhan ile temasa geçilmesine rağmen son noktanın konmaması Terim'i gerdi.

EZELİ RAKİPLERİNE KAPTIRDILAR

Mert Hakan ve Caner Erkin ezeli rakibi Fenerbahçe'ye, Mensah ise Beşiktaş'a transfer oldu. Fatih Terim'in sessizliğini koruduğu ancak yakında basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

OZAN KABAK ARAYI AÇMIŞTI

Galatasaray'da Fatih Terim, transfer konusunda yönetimle ilk kez sorun yaşamadı. Yakın zamanda Ozan Kabak'ın takımdan ayrılması konusunda Terim ve yönetim gerilim yaşamıştı.



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