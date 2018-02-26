Fatih Terim'in Fernando sonrası planı!

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Bursa önünde alınan 5 gollü galibiyetle Kasımpaşa yenilgisinin izlerini silenyüzler yeniden gülüyor... Hafta sonu Karabük deplasmanına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, Fernando'nun dönüşünü bekliyor. Brezilyalı yıldızın hazır hale gelmesinin ardından büyük bir değişim olabilir.Alınan bilgilere göre Terim, 4-1-4-1 düzeninde Fernando'nun önünde Belhanda ve Feghouli'yi iki 8 numara olarak oynatmayı planlıyor. Tecrübeli hoca, Bursa maçının son bölümünde bu ikiliyi 8 numarada denedi.Fakat Terim, Fernando tamamen hazır hale gelmeden bu düzene geçmeyi düşünmüyor. Bunun nedeni ise Belhanda ve Feghouli'nin yaratacağı defansif problemleri ortadan kaldırabilecek tek ismin Fernando olması.Bu düzende Terim'in bir sürprizi daha olabilir. Tecrübeli hoca, üç haftadır yedek bıraktığı Mariano'ya sağ açıkta görev verebilir. Terim, "Linnes ve Mariano önlü arkalı oynayabilir" diyerek bunun sinyalini vermişti.