Fatih Terim'in Fernando sonrası planı!

Bursa önünde alınan 5 gollü galibiyetle Kasımpaşa yenilgisinin izlerini silen Galatasaray'da yüzler yeniden gülüyor... Hafta sonu Karabük deplasmanına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, Fernando'nun dönüşünü bekliyor. Brezilyalı yıldızın hazır hale gelmesinin ardından büyük bir değişim olabilir.
BURSA MAÇINDA PROVA YAPTI
Alınan bilgilere göre Terim, 4-1-4-1 düzeninde Fernando'nun önünde Belhanda ve Feghouli'yi iki 8 numara olarak oynatmayı planlıyor. Tecrübeli hoca, Bursa maçının son bölümünde bu ikiliyi 8 numarada denedi.
?FERNANDO DÖNMEDEN OLMAZ
Fakat Terim, Fernando tamamen hazır hale gelmeden bu düzene geçmeyi düşünmüyor. Bunun nedeni ise Belhanda ve Feghouli'nin yaratacağı defansif problemleri ortadan kaldırabilecek tek ismin Fernando olması.
SÜRPRİZİN SİNYALİNİ VERDİ
Bu düzende Terim'in bir sürprizi daha olabilir. Tecrübeli hoca, üç haftadır yedek bıraktığı Mariano'ya sağ açıkta görev verebilir. Terim, "Linnes ve Mariano önlü arkalı oynayabilir" diyerek bunun sinyalini vermişti.
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BURSA MAÇINDA PROVA YAPTI
Alınan bilgilere göre Terim, 4-1-4-1 düzeninde Fernando'nun önünde Belhanda ve Feghouli'yi iki 8 numara olarak oynatmayı planlıyor. Tecrübeli hoca, Bursa maçının son bölümünde bu ikiliyi 8 numarada denedi.
?FERNANDO DÖNMEDEN OLMAZ
Fakat Terim, Fernando tamamen hazır hale gelmeden bu düzene geçmeyi düşünmüyor. Bunun nedeni ise Belhanda ve Feghouli'nin yaratacağı defansif problemleri ortadan kaldırabilecek tek ismin Fernando olması.
SÜRPRİZİN SİNYALİNİ VERDİ
Bu düzende Terim'in bir sürprizi daha olabilir. Tecrübeli hoca, üç haftadır yedek bıraktığı Mariano'ya sağ açıkta görev verebilir. Terim, "Linnes ve Mariano önlü arkalı oynayabilir" diyerek bunun sinyalini vermişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın