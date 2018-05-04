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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde planlarını yaptı.Beşiktaş'ı 2-0 deviren Galatasaray, iki önemli fire verdi. Belhanda derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken, Mariano ciddi sakatlık yaşadı. Fatih Terim de kritik Akhisar deplasmanında bu isimlerin boşluğunu doldurmak için planlarını yapmaya başladı.Mariano'nun yerine Linnes'i hazırlayan Terim, Belhanda'nın pozisyonuna ise daha önce olduğu gibi Feghouli'yi çekecek.Feghouli'nin 10 numaraya geçmesiyle Sinan Gümüş ilk 11'e girecek ve sağ açıkta görev yapacak. Donk yetişmezse de forma Selçuk'un...