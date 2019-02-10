Fatih Terim'in fedaisi; Henry Onyekuru

Galatasaray formasıyla bu sezon öne çıkan isimlerden olan Henry Onyekuru, Trabzonspor maçında da sahadaki yerini alacak.Teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasına giren Nijeryalı yıldız futbolcu, zorlu karşılaşmanın da ilk 11'inde olacak. Forma giydiği 18 Süper Lig maçında 9 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran 21 yaşındaki futbolcu, bugünkü 90 dakikada kilit rol oynayacak..İstatistikleriyle dikkat çeken Henry Onyekuru, sol kanattan yaptığı bindirmeler, kilit pasları ve şutlarıyla Aslan'ın önemli silahlarından biri olacak..Terim'in prensi olan Henry Onyekuru, Süper Lig'in gol kralı Mbaye Diagne'nin Trabzonspor'a karşı forma giyeceği karşılaşmada hücum gücüne güç katacak..2019'un ilk büyük maçı öncesi Trabzonspor'da da gözler Abdülkadir Ömür'de olacak. Bu sezon Süper Lig'de 19 karşılaşmada forma giyen yıldız futbolcu, 4 asist yaparken, yüksek pas yüzdesiyle takımına katkı sağladı.