Fatih Terim'in Etebo için özel talebi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yeni transfer Oghenekaro Etebo için Scott Piri'ye özel talimat verdi.

Fatih Terim'in Etebo için özel talebi
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22 Eylül 2020 10:10
Sarı-Kırmızılı formayı ilk kez Başakşehir maçının ikinci yarısında giyen Oghenekaro Etebo, performansıyla sınıfta kaldı.

Ne hücumda ne de savunmada varlık gösterebilen Nijeryalı futbolcunun, fiziksel olarak da takım seviyesinin çok altında olduğu görüldü.

Fatih Terim'in isteğiyle, ABD'li kondisyoner Scott Piri, Etebo için özel bir çalışma programı hazırladı.

Genç oyuncu bir süre bu program doğrultusunda çalışacak ve ilk 11'de görev alamayacak.



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