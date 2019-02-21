SAHAYA YANSIDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında kondisyoner Alberto Bartali'yi takıma kazandırmıştı.Usta hocanın Bartali'ye, "İkinci yarıda adale sakatlığı istemiyorum. Baskılı oynayacağız. Dinamik ve dirençli olmalılar" dediği öğrenildi.Galatasaray, Bartali'nin özellikle kum havuzu çalışmaları sonrası hem sakatlıklar dönemini kapattı, hem de baskılı oyununu maçın büyük bir bölümüne yaymaya başladı.Kondisyoner Alberto Bartali'nin gelişi Aslan'ı saha içinde şahlandırdı. Galatasaray, sezonun ilk yarısında 102 kilometre koşarken, Bartali sonrası bu rakam 110 kilometrelere kadar yükseldi.