Fatih Terim'in elinde 11 kişi kaldı!

Süper Lig'de bu hafta Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da kadro sıkıntısı yaşanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Fatih Terim'in elinde 11 kişi kaldı!
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25 Haziran 2020 08:50
Üst üste kaybettiği puanlar ile şampiyonluk yarışının gerisinde kalan, üstüne sakatlıklarla sarsılan Galatasaray'da kritik Başakşehir maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor.

Fernando Muslera ve Florin Andone'nin sezonu kapadığı sarı-kırmızılı ekipte Marcao'nun tedavisi devam ediyor. Başakşehir deplasmanında Radamel Falcao sakatlığı, Ahmet Çalık, Mariano ve Adem Büyük ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

7 eksiğe sahip Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk 11 için alternatifi kalmadı. Başakşehir karşılaşmasında kadro şöyle olacak: Okan- Linnes, Donk, Lemina, Saracchi- Seri, Belhanda, Ömer- Emre, Feghouli, Onyekuru.



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