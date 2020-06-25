Üst üste kaybettiği puanlar ile şampiyonluk yarışının gerisinde kalan, üstüne sakatlıklarla sarsılan Galatasaray'da kritik Başakşehir maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor.



Fernando Muslera ve Florin Andone'nin sezonu kapadığı sarı-kırmızılı ekipte Marcao'nun tedavisi devam ediyor. Başakşehir deplasmanında Radamel Falcao sakatlığı, Ahmet Çalık, Mariano ve Adem Büyük ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.



7 eksiğe sahip Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk 11 için alternatifi kalmadı. Başakşehir karşılaşmasında kadro şöyle olacak: Okan- Linnes, Donk, Lemina, Saracchi- Seri, Belhanda, Ömer- Emre, Feghouli, Onyekuru.



