Fatih Terim'in elemelerde zayıfı yok

Hajduk Split'i 2-0 mağlup eden Galatasaray, Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde çıktığı tüm eleme maçlarını kazandı.



Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 eleme turunda mücadele etti.



Galatasaray, Terim idaresinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1997-1998 sezonunda İsviçre'nin Sion, 1998-1999 sezonunda aynı ülkenin Grasshoppers, 1999-2000 sezonunda Avusturya'nın Rapid Wien, 2003-2004 sezonunda ise Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımlarını ikişer maçta da mağlup etti.



Sarı-kırmızılı ekip, Terim ile UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı elemelerde ise Azerbaycan'ın Neftçi ve Hırvatistan'ın Hajduk Split ekiplerini yendi.



