Fatih Terim'in derbi stratejisi: Kilit adam!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş'ı da Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi savunma zaafından vurmayı hedefliyor. Kilit isim ise Henry Onyekuru olacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
Fatih Terim'in derbi stratejisi: Kilit adam!
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11 Mart 2020 11:55
Süper lig'de Lig'de son 9 haftaya girilirken şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Galatasaray, Beşiktaş derbisinde kaza yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe'yi savunma zaaflarının üzerine giderek deviren Galatasaray, Beşiktaş'ı da aynı taktiklhe vuracak! Çabuk ve isabetli paslarla defans dengesi dağıtılcak ve hızlı adamlarla savunmanın arkasına sarkmaya çalışılacak.

BU KEZ LEMİNA SAHADA OLACAK

Bu taktikte kilit isim ise yine Onyekuru olacak. Formunu yakalayan Onyekuru, sadece G.Saray'ın değil ligin en süratli ve en kolay adam eksilten forveti konumunda. F.Bahçe'ye karşı oynamayan Lemina ise bu kez sahada olacak.

BEŞİKTAŞ'TAN RÖVANŞI ALACAĞIZ

G.Saray'ın yıldız oyuncusu Feghouli, Beşiktaş'tan rövanşı alacaklarını söyledi. Bu sezon şampiyon olacaklarına inandığını söyleyen Brezilyalı yıldız, "Evimizde bu maçı kazanacağız" ifadesini kullandı.

Feghouili taraftarın desteğine güvendiklerini dile getirdi.

 

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