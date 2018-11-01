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Fatih Terim'in derbi planı hazır!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde revizyona gidiyor. Sakatlıklarını atlatan Serdar Aziz, Onyekuru ve Eren Derdiyok'u sahaya sürmeye hazırlanan Fatih Terim, Ozan Kabak'tan da vazgeçmiyor.

Kaynak: Sabah
Fatih Terim'in derbi planı hazır!
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01 Kasım 2018 04:09
Galatasaray'ın 2-0 kaybettiği Yeni Malatyaspor maçında sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Serdar Aziz, Onyekuru ve Eren Derdiyok dün takımla çalıştı.

Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe provasının yapıldığı taktik çalışmada Serdar, Onyekuru ve Eren'e as takımda görev verdi.

Formsuz Sinan Gümüş'ün yerine Onyekuru'yu hazırlayan Terim, ileri uçta Eren Derdiyok'la başlayacak. Savunmada Serdar'ı 11'e yazan İmparator, Maicon'u dün de yedek takımda oynattı ve Ozan Kabak'tan vazgeçmedi.

Cezalı Mariano, takımdan ayrı çalışan Fernando, tedavisi süren Emre Akbaba ve dinlendirilen Nagatomo F.Bahçe'ye karşı yok.

Terim, teknik adamlık kariyerinde A.Gücü ve G.Saray'la 31 F.Bahçe maçına çıktı. Terim, sarı-lacivertlilere karşı 10 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı.

 

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