Fatih Terim'in derbi maçı 11'i kadrosu, Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i (muhtemel)

Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-BJK) 22.09.2013 Atatürk Olimpiyat Lig 3 - 0 (Hükmen) 22.02.2014 Türk Telekom Lig 1 - 0 04.01.2015 Atatürk Olimpiyat Lig 2 - 0 24.05.2015 Türk Telekom Lig 2 - 0 14.12.2015 Atatürk Olimpiyat Lig 1 - 2 08.05.2016 Türk Telekom Lig 0 - 1 13.08.2016 Konya Büyükşehir Bld. Süper Kupa 1 - 1 (Pen. 3-0) 24.09.2016 Vodafone Park Lig 2 - 2 27.02.2017 Türk Telekom Lig 0 - 1 02.12.2017 Vodafone Park Lig 0 - 3





Galatasaray

Galatasaray

Rekabetin ilk randevusu olan 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti.



Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin 2. maçında Mehmet Leblebi kaydetti.



- Rekabetin golcüleri



İki takım arasındaki rekabette, Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en golcü futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor.



Galatasaray 'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray 'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var.



- Bir maçta en çok gol atanlar



Galatasaray -Beşiktaş rekabetinde geride kalan 342 randevuda, bir maçta en çok gol atan futbolcu, sarı-kırmızılıların efsanevi futbolcusu Gündüz Kılıç.



Galatasaray lı futbolcu, 30 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'nda yapılan ve Galatasaray 'ın 9-2 kazandığı tarihi maçta 5 gol birden atarak, rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi unvanını yıllardır kimseye bırakmadı.



Ayrıca, Beşiktaşlı Hakkı Yeten, Şükrü Gülesin, Recep Adanır ve Feyyaz Uçar ile Galatasaray lı Mehmet Leblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç, Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, daha sonra Beşiktaş forması da giyen Adrian Ilie ile Milan Baros, bir maçta üçer gol atma başarısını gösterdi.



- En farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi.



Bu karşılaşmada Galatasaray , Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısını gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.



Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.



- Seyircisiz derbi



Galatasaray ile Beşiktaş'ın 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi maç, tarihe geçti.



Galatasaray 'ın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynatılan karşılaşma, rekabetin 94 yıllık tarihinde bir ilk olarak yerini aldı.



- En çok oynayanlar



Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki rekabette en çok forma giyen oyuncuların başında Beşiktaşlı Şeref Görkey geliyor.



Şeref Görkey, siyah-beyazlı forma altında 63 kez Galatasaray 'a karşı forma giydi. İkinci sırayı 61 maçla yine Beşiktaşlı Hakkı Yeten alıyor.



- En gollü maçlar



Rakipler arasında şimdiye dek yapılan en gollü maçta sporseverler toplam 11 gol izledi.



Galatasaray 'ın 30 Haziran 1940'da 9-2 kazandığı maçta filelere giden toplam 11 gol, geride kalan 342 maç içinde, seri penaltılar dışında bir maçta filelere giden en çok gol olarak tarihe geçti.



Rekabette ayrıca, 30 Nisan 1949'daki Basın Kupası maçını 5-4 Galatasaray , 6 Kasım 1955'teki İstanbul Ligi maçını da 5-4 Beşiktaş kazandı, filelere toplam dokuzar gol gitti.



- 4-4'lük maçlar



Rekabette en gollü beraberlikler 4-4'lük skorlarla alındı.



İki takım arasında 4 Ocak 1935'te Şeref Stadı'nda yapılan özel maç, 21 Kasım 1937'de Fenerbahçe Stadı'ndaki İstanbul Ligi karşılaşması, 11 Mayıs 1940'ta Taksim Stadı'nda yapılan Bahar Kupası müsabakası, 16 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'ndaki Milli Küme maçı, 26 Mayıs 1968'de Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan lig derbisi 4-4 berabere sonuçlandı.





Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi müsabakasında karşı karşıya gelecek olanile Beşiktaş, tarihlerinde 343. kez karşılaşacak.Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette, geride kalan 342 maçın 120'sini, 109'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Sarı-kırmızılıların 480 golüne, siyah-beyazlılar 451 golle karşılık verdi.ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 119 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda43, Beşiktaş ise 34 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 146, siyah-beyazlılar 127 gol attı.Derbi öncesinde, rekabetteki son 27 lig maçında hakemler 5 kez kırmızı kart kullandı.İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 27 derbide hakemler Beşiktaşlı Delgado, Hilbert ve Veli Kavlak ilelı Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi.Bu süre içinde hakemler ayrıca iki takım oyuncularına toplam 138 sarı kart gösterdi. Beşiktaş'tan 71,'dan ise 67 futbolcuya sarı kart çıkarıldı.Beşiktaş-derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor.İki takım arasında ligde yapılan son 30 maçta hakemler toplam 12 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı.Rekabetteki son 30 lig maçında hakemleriçin 8, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi,2 kez penaltı kaçırdı.Beşiktaş ilearasında yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:ile Beşiktaş futbol takımları arasında 342 maçın sığdığı 94 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı.