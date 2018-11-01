Fatih Terim'in derbi kozu Onyekuru!

Bir süredir adeta fetret devri yaşayan Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle yeniden yukarı doğru ivme kazanma hedefinde...Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda en merak edilen konu sakatların derbiye yetişip yetişmeyeceğiydi... Önceki gün Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'tan gelen haberler yüzleri güldürürken Onyekuru'nun da oynayacak duruma kavuşması teknik direktör Fatih Terim'i ayrıca mutlu etti. Çünkü Onyekuru'nun Fenerbahçe maçına da yetişmesi çok uzak bir ihtimal olarak görülüyordu. Nijeryalı futbolcu yoğun tedaviler sonrası kendisini çok iyi hissettiğini bildirdi. Derbide oynamak istediğini söyleyen genç futbolcu Fatih Terim'den forma talep etti.Sezon başında büyük umutlarla transfer ettirdiği genç yıldızın gidişatından da sakatlanana kadar çok memnun olan Fatih Terim, Onyekuru'nun derbinin kilit isimlerinden biri olacağını düşünüyor. Son iki idmanda test edilecek oyuncu hazır bir görüntü sergilerse Fenerbahçe'ye karşı 11'de oynayacak. Onyekuru'nun durumuyla yakından ilgilenen Terim, genç oyuncunun hızına ve tekniğine güveniyor. Ön bölgenin her noktasında görev yapabilen Henry Onyekuru, Fatih Terim'in derbide en önemli silahı olacak. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe maçının kendileri için çok önemli olduğunu bildirerek, Onyekuru'ya sürekli motivasyon yüklemesi yapıyor.Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, derbi öncesi sakatlarla ilgili açıklama yaptı. İnce Emre Akbaba, Nagatomo gibi isimlerin uzun süre olmayacağını söylerken Belhanda ve Linnes'in durumunun iyi olduğunu, Onyekuru'nun da yetişebileceğini söyledi. Fernando'nun derbide olmayacağını söyleyen İnce Feghouli, Serdar ve Eren'in durumlarının bugünkü test idmanında ortaya çıkacağını ifade etti.Galatasaray, Fatih Terim 4. defa göreve gelmeden önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son 10 derbinin hiçbirinde galip gelememişti. Terim sarı-kırmızılıların başına geçtikten sonra 10 derbilik suskunluğu ikinci maçında bozmuş ve geçen sezon oynanan Beşiktaş müsabakasını Galatasaray sahasında 2-0 kazanarak şampiyonluğa yürümüştü.