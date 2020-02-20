GOL SERVİSİ ÖMER'DEN

Son iki sezonda "Yabancı sayısı çok fazla" denilerek hedef tahtasına oturtulan Galatasaray, ikinci yarının başlamasıyla birlikte yerli oyunculara dönüş yaptı. Sakatlığını atlattıktan sonra ilk 11'in değişmezi olan Emre Akbaba çıktığı 6 maçta 4 gol üretti. Ayrıca Malatya ile oynanan son maçta da penaltı kazandırarak galibiyetin mimarlarından oldu.İlk yarının parlayan ismi Ömer Bayram'ın çıkışı da devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 27 maçta 1 gol atarken, 11 asist yaparak asist krallığına oturdu. Adem Büyük ise 9 golle takımın en skorer ismi durumunda. Parmak ısırtan üçlü, derbide de Terim'in en büyük kozu olacak.