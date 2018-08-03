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Fatih Terim'in denemeleri souç vermedi

Fatih Terim, transferler gelmeyince takım içinde değişiklikler denedi ancak istediği sonucu alamadı.

Kaynak: Sabah
Fatih Terim'in denemeleri souç vermedi
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03 Ağustos 2018 04:27
Muğdat Çelik ve Onyekuru dışında transfer yapamayan Galatasaray'da Fatih Terim çareyi yine takım içinden alternatif yaratmakta buldu.

Hazırlık maçlarındaki birçok oyuncusunu farklı bölgelerde oynatan Terim, beklediği katkıyı ise alamadı.

Ön liberosu Donk'u stoperde, stoperi Ahmet Çalık'ı ve sol beki Nagatomo'yu sağ bekte deneyen İmparator, Feghouli'yi ise 8 numara olarak kullandı. Ancak bu hamleler olumlu sonuç vermedi ve Akhisar'la oynanacak Süper Kupa finalinde Terim'in eski düzene döneceği öğrenildi.

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