Fatih Terim'in denemeleri sonuç vermedi

Muğdat Çelik ve Onyekuru dışında transfer yapamayan Galatasaray'da Fatih Terim çareyi yine takım içinden alternatif yaratmakta buldu.Hazırlık maçlarındaki birçok oyuncusunu farklı bölgelerde oynatan Terim, beklediği katkıyı ise alamadı.Ön liberosu Donk'u stoperde, stoperi Ahmet Çalık'ı ve sol beki Nagatomo'yu sağ bekte deneyen İmparator, Feghouli'yi ise 8 numara olarak kullandı. Ancak bu hamleler olumlu sonuç vermedi ve Akhisar'la oynanacak Süper Kupa finalinde Terim'in eski düzene döneceği öğrenildi.