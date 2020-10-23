Ligde son 3 maçında 8 puan kaybeden Galatasaray'da Erzurum deplasmanının hazırlıkları sürüyor. Kötü gidişi durdurmak isteyen teknik direktör Fatih Terim'in zorlu maç öncesi radikal bir değişim hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre Terim idmanlarda 3'lü sistemi deniyor.



Başarılı hocanın savunmada Donk, Luyindama ve Marcao'ya görev verdiği, kenarlarda ise Omar ve Saracchi'yi denediği belirlendi.



Terim'in bu sistemle hem kanatlardaki sorunu çözmeyi hem de Falcao'nun yanına bir isim daha çekerek Kolombiyalı yıldızın yanlız kalmasını engellemeyi düşündüğü ifade edildi. Tecrübeli teknik adam son kararını cuma günü yapılacak idmanın ardından verecek.



FATİH'E TAM DESTEK



Alanya maçında yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen kaleci Fatih Öztürk'e Terim'den destek geldi. Tecrübeli hoca, Fatih'e, "Sana güveniyorum" dedi.



